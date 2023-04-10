Çorum FK’nın Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 yendiği maçta, teknik direktör Tahsin Tam’ın kart cezalısı olması nedeniyle, takımın başında yer alan yardımcı antrenör Coşkun Eminoğlu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu hatırlattı ve “Kazandığımız sürece ipi biz göğüsleyeceğiz” dedi.

Averaj sıkıntılarının olmadığını ve her maça ayrı bir plan ve ciddiyetle çıktıklarını kaydeden Eminoğlu, kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olmak istediklerini dile getirirken, “Rakibimizin malum durumu tüm futbol otoriteleri tarafından biliniyor. Bu maç üzerindeki algı atabildiğimiz kadar atalım, favori biziz zaten. Hayır, bizim öyle bir düşüncemiz yoktu. Rakipten bağımsız, kendi futbolumuzu oynamaya çıktık. Her maça ayır bir plan, ayrı bir ciddiyetle çıkıyoruz. İşi averaja bırakmadan, hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Kalan tüm maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizden bağımsız olarak ipi göğüslemeyi arzuluyoruz. Yönetim ve teknik heyet olarak tüm planımız bu doğrultuda.

Avantaj bizim elimizde. Bizi takip eden bir rakibimiz var. Biz takılmadığımız sürece rakibimizin maçları bizi ilgilendirmiyor. Biz bu bağlamda sadece kendi maçlarımıza odaklandık. İpler ve kontrol bizim elimizde. Kazandığımız sürece ipi göğüsleyen taraf biz olacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)