Açıklamada, antidemokratik bir seçim süreci yaşandığı belirtilerek, “Seçim sonucunun halkın demokratik iradesini yansıttığını söylemek mümkün değildir” denildi.

Yasak, baskı ve hukuksuzlukla malül bir seçim yaşandığının belirtildiği açıklamada, “Tek adam yönetiminin egemenliği altında her türlü baskı ve eşitsizliğin hüküm sürdüğü, antidemokratik bir seçim süreci yaşanmıştır, ortada bir zafer durumu yoktur. Erdoğan sandıktan sayısal üstünlükle çıkmış olsa dahi ortaya çıkan sonuç siyasi bir başarı ve zafer değildir. İktidar sistematik olarak halk desteğini yitirmektedir” ifadelerine yer verildi.

“İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN BİRLEŞEREK

MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA YOLU YOKTUR”

Erdoğan ve Cumhur İttifakının, işçi ve emekçi halk kesimlerinin çalışma ve yaşama koşullarını daha da ağırlaştıracak politikalar uygulamaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Önümüzdeki dönem halkı daha fazla yoksulluk, işsizlik ve baskı koşulları beklemektedir. İşçilerin ve emekçilerin acil ekonomik ve politik taleplerini elde etmek için birleşmekten ve mücadele etmekten başka yolu yoktur. Değişimin öznesi olan emekçi halk kitlelerinin birleşik mücadelesiyle tek adam düzeni son bulacaktır. Seçim sonuçlarına bakarak geri durmayacağımız açıktır. Gerici, faşist bir düzenin inşasını, iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini büyüterek durdurabiliriz. Birlikte kazanacağız. Emekçiler kazanacak. Halk kazanacak!”