Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Ömer Tök ve kurum personeli ile bir süre sohbet eden Tahtasız, hem personelin haftasını kutladı, hem de sorun ve taleplerini dinledi.

Tahtasız, EYT işlemlerini en hızlı bir şekilde sonuçlandıran SGK personelini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en düşük emekli maaşlarını insanca yaşam seviyesine çıkartacağını, asgari ücret karşısında eriyen memur maaşlarını iyileştireceğini anlatan Tahtasız, işçinin de, memurun da, emeklinin de maaşını enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirdi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Tahtasız’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

SGK ziyaretine; parti yöneticileri; Nevzat Biçer, Burhan Erdem ve Ertuğrul Demiran da katıldı.