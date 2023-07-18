Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerini ilettiklerini belirten İsbir, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, ilçemizin eksik ve taleplerini ilettik. Kendisinin siyasi ve idari tecrübelerinden faydalanarak ilçemizde gerçekleştirilecek hizmet projeler hakkında bilgi verdik. Yerel Yönetimler Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a üstlenmiş olduğu görevden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyor, gerçekleştireceği projelerde kolaylıklar diliyorum.”