Ortaköy’de faaliyet gösteren kadın girişimcileri belirli dönemlerde ziyaret ederek girişimlerini desteklemek amacıyla şilt sunduklarını ve kendilerine hayırlı kazançlar dilediklerini belirten İsbir, “Eksik ve taleplerini dinleyerek ihtiyaç duyulan taleplerini çözümlendirmek için görüş alışverişinde bulunuyoruz.

Kadın girişimci kardeşlerimiz ilçemizde özellikle market, lokanta ve giyim sektörlerinde faaliyet göstererek aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. İlçemde faaliyet gösteren bütün girişimci hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.