Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan İsbir Ortaköy ilçesinde yürütülen belediye hizmetleri ve projeleri hakkında Arslan’a bilgi verdi. İlçeye yönelik karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette İsbir, Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ı Ortaköy’e davet etti.

Başkan İsbir ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Belediye hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi sunduk. Kendilerini ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Sayın Arslan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi