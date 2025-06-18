Misafir öğrenciler, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından ilçe girişinde yer alan Seyirtepe Dinlenme Alanı’nda karşılandı. Ardından, Başkan İsbir’in Hitit Medeniyeti ve Roma İmparatorluğu hakkındaki bilgilendirici rehberliği eşliğinde Şapinuva Tarihi Ören Yeri’ni ve İncesu Kanyonu’nu gezerek keyifli anlar yaşadılar.

Gezi kapsamında öğrenciler, Ortaköy Belediyesi’ne ait Seyir Kafe’de yemeklerini yedikten sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Organizasyonda bir konuşma yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, şunları söyledi:

“Bizlerin dünü, bugünü ve yarını olan gençlerimiz, güzel ilçemize hoş geldiniz. Türkiye’nin dört bir yanından ilimize gelerek eğitimlerine devam eden siz değerli kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum. Ortaköy Belediyesi olarak sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlere ayırdığımız vakitte ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttık. Umuyorum ki sizler de edindiğiniz izlenimleri ailenizle ve yakın çevrenizle paylaşarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacaksınız. Sizleri ilerleyen günlerde ailelerinizle birlikte ilçemizde görmek bizleri ayrıca mutlu edecektir. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor, sağlık ve mutluluk temenni ediyorum.”

Organizasyon sonunda söz alan öğrenciler ise Ortaköy’e gelirken sıradan bir gezi beklediklerini ancak başta Belediye Başkanı Taner İsbir olmak üzere tüm ekip tarafından gördükleri ilgi ve misafirperverlikten çok etkilendiklerini ifade ederek teşekkürlerini sundular.

Editör: Haber Merkezi