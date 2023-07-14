Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı makamında ziyaret eden İsbir, Ortaköy ilçesi hakkında bilgi verip, kendisini ilçeye davet etti.

İsbir, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ederek Hitit medeniyetine dini başkentlik yapmış Şapinuva ören yerimiz, İncesu Kanyonu ve kanyon içerisindeki Kybele kabartması hakkında bilgiler vererek, ilçemizin tarihi ve doğal güzellikleri anlatıp kendilerini ilçemize davet ettik. Gerçekleştireceği ilk Çorum ziyaretinde ilçemizi de ziyaret etmek istediğini bildirmesi bizleri memnun etmiştir. Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’a teşekkür ediyorum” dedi.