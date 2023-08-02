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Ziyarette, Kazankaya-Ortaköy yolu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğunu kaydeden İsbir, “İlçemiz Ortaköy ve Yozgat ilimizin Kazankaya köyü komşu durumunda. Yöre halkı sürekli birbirleri ile irtibat halinde ve ticari yönden de birlikte hareket etmekte. Ak Parti Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer ile bir araya gelerek Kazankaya- Ortaköy yolunun yaklaşık 8 km’lik bölümünde iyileştirmeler yapılarak, mevcut keskin virajlar ve dar yolların ortadan kaldırılması hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Göstermiş olduğu misafirperverlik çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer’e teşekkür ediyorum” dedi.