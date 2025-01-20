Bugüne dek yapılan çalışmalarda birlikte hizmet ettiklerini dile getiren İsbir, Ortaköy Belediyesi olarak düzenlenen tüm programlarda kadın kolları yöneticilerini hep yanlarında gördüklerini dile getirdi.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştirilecek çalışmalarda birlik ve beraberlik içerisinde en hızlı ve en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden İsbir, “Sunulacak projelere destek vermek amacıyla Ortaköy Belediyesi olarak sizlerin yanınızdayız” dedi.

Kadınların önceki dönemlerde olmadığı kadar belediye meclislerinde yer aldığını dile getiren İsbir, bu durumun Türkiye’nin geliştiğinin ve değiştiğinin bir göstergesi olduğunu, bu tablonun Türkiye için sevindirici bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, verilen görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi