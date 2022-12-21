İlçenin ulaştırma alanındaki taleplerini Bakanı Karaismailoğlu’na ilettiklerini kaydeden İsbir, “Ortaköy-Kazankaya (Yozgat) arası 10 km’lik yolun yapılması, ilçe merkezine yapılan şehir stadının ulaşım için kullanılan 2 km’lik yolun asfaltlanması talebinde bulunarak, ihalesi gerçekleştirilen Cemilbey-Ortaköy arası yolun başlaması hususunda talimatlarını istedik. Görüşme sonrası olumlu sonuçlar aldık. Kazankaya yolu ve şehir stadı talebimiz olumlu karşılandı. Cemilbey-Ortaköy arası yolumuz ise geçtiğimiz günlerde ilgili birimlerce yapılan kamulaştırma görüşmeleri tamamlandı, Mart-Nisan arasında da yol çalışmalarına başlanacak. Projelerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” dedi. (Haber Merkezi)

