Ortaköy Belediye Başkanı İsbir köy muhtarları ile buluşarak ilçede gerçekleştirilecek hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan İsbir ayrıca muhtarların ihtiyaç ve taleplerini de dinleme fırsatı yakaladı.

Köy muhtarları ile buluşması ile ilgili bir açıklama yapan İsbir; “Muhtarlarımıza proje ve çalışmalarımızı anlatarak taleplerini dinledik. İlçemize yapılacak olan bütün hizmet ve projelerde ortak hareket ederek hep birlikte ilçemize bir ivme kazandıracağız, biz biriz beraberiz, hep birlikte ilçemizi ve köylerimizi güzelleştireceğiz, fikirlerinden ve desteklerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

