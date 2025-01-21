Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bu yıl 6’ıncısı Çorum’da düzenlenen Bayburt Uluslararası Sanat Festivali’ne katıldı.

“Farklı kültürlerin bir araya geldiği, farklılıkların insanlara değer kattığı ve bu alandan tüm dünyaya bir olduğumuzu, diri olduğumuzu adeta haykıracağımız Uluslararası Kültür Sanat Töreni’ni Çorum’da tertip etmenin mutluluğu içindeyiz” diyen İsbir, “Sanat insanların duygusal ve düşünsel dünyalarını zenginleştirir, kültürel mirası korur toplumsal değişim için bir köprü olur. İnsanları bir araya getirerek evrensel bir bağ kurar. Bu nedenle sanatın büyüsü, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Editör: Haber Merkezi