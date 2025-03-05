Başkan İsbir bu kapsamda son olarak Ortaköy’de yapılaması planlanan Yük Deresi Göleti proje için Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i makamında ziyaret etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İsbir, Ortaköy Yük Deresi göletinin ihalesinin yapılarak biran önce ilçe çiftçisinin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise Taner İsbir’in çalışmalarını takip ettiğini belirterek Yük Deresi Göleti projesi ile yakından ilgileneceğini vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK