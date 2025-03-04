Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ortaköy’de zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda ilçedeki marketler, fırınlar ve pazar yerleri detaylı bir şekilde incelendi.

Denetimler kapsamında özellikle unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerini satan işletmeler mercek altına alındı. Ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi. Özellikle Ramazan ayına yönelik satışa sunulan pidelerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı da denetimlerden geçti.

Ekipler, fiyat etiketi denetimlerine de ağırlık vererek ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol etti. Haksız fiyat artışları ve tüketiciyi yanıltıcı etiket kullanımı konusunda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durumları zabıta ekiplerine bildirerek denetim sürecine katkıda bulunabilecek.

Editör: Haber Merkezi