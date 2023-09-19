Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçen sezonu da Sakaryaspor’da geçiren 28 yaşındaki Ganalı stoper, normal sezonun son haftasında, 16 Mayıs 2023’te, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadıkları maçın 45+1.dakikasında, “rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli faulü” nedeniyle kırmızı kart görmüş ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira da para cezasına çarptırılmıştı. Cezanın ardından, Sakaryaspor’un Eyüpspor’la oynadığı play-off maçında yer alamayan Isaac Donkor, bu sezon başında da lisansı vize edilmediği için ilk 4 haftada forma giyemedi. Michal Nalepa’nın Çorum FK’ya transfer olması üzerine 15 Eylül’de lisansı vize edilen Ganalı stoper, takımının önceki akşam Bodrumspor’a 2-0 yenildiği maçta forma giyemedi. Isaac Donkor, Cumartesi günkü Ahlatcı Çorum FK maçında da yer alamayacak olup, karşılaşmayla birlikte cezası tamamlanacak.

Isaac Donkor, Sakaryaspor formasıyla geçen sezon 33 resmi maçta 2.504 dakika süre alırken, 5 gol attı. Ganalı stoper bu maçlarda 3 sarı 2 de sarı kart gördü.