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Çorum İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Çorum’da engelli istihdamında farkındalık oluşturmak ve engelli istihdamına katkı sağlayan iş yerleri ziyaret edildi. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen idari para cezası kaynaklı olarak Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilerek kendi işyerini açan Özgür Örten’e ait işyeri ziyaret edildi.



Çorum Çalışma ve İŞ Kurumu binasında iş kulübü kapsamında özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri ve mülakat teknikleri eğitimleri verilerek engelli iş arayanları Kalaycıoğlu Gıda firmasının iş görüşmelerine katılmaları sağlandı. Görüşme sonrasında işveren tarafından mülakatta başarılı olan engelli iş arayanlar işe başlatıldı.

Çorum’da 4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesi kapsamında 3 engelli istihdamı zorunluluğu bulunmasına rağmen kontenjan fazlası olarak 5 engelli işçi daha istidam eden iş yerlerinden Armor Isı Transfer Sanayi ünvanlı firma ziyaret edildi. Ziyarette İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından işverene teşekkür belgesi takdim edilerek iş yerinden çalışan engelli işçilere hediye takdim edildi.