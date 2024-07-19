Çorum eşrafından merhum Arif Özkubat ile merhume Aysel Özkubat’ın oğulları, Kamuran Özdindar’ın kardeşi, Naki Özkubat, Nalan Adsan ve Handan Özkubat’ın ağabeyleri, Yiğit Ali Özkubat, Fulya Kılıçoğlu ve Öyküsu Özkubat’ın babaları, Uzay İnşaat Sahibi Murat Kılıçoğlu’nun kayınpederi olan Turgay Özkubat’ın cenazesi Cuma namazının ardından Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi. Aynı cenaze namazında Belediye çalışanı Murat Almalı'nın annesi Huriye Almalı ve Cemanur Gözçü’nün de namazları kılındı.



Cenaze namazlarına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP’den Belediye Başkan Adayı olan Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, CHP eski Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, Özkubat ailesinin yakın akraba ve dostları ile yüzlerce seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.