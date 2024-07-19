Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikram eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Aşure dağıtımına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkan Vekili Halil Ünal, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Aşure duasını Ali Ekber dede yaparken, daha sonra Milletvekili Tahtasız, İl Başkan Vekili Ünal, Merkez İlçe Başkanı Taşar ve Kadın Kolları yöneticileri, partililere ve vatandaşlara aşure dağıttı.



İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, “Muharrem ayı, İslam tarihinde ve kültürümüzde büyük bir öneme sahiptir. Bu ay sadece hicri yılın başlangıcı değil, aynı zamanda manevi derinliği olan ve ibadetlerle dolu bir aydır.

İnancımızda Muharrem ayının, özellikle de Kerbela şehitlerimizin anılması büyük bir önem taşır. Kerbela ve Muharrem ayı hüzün ve umudun bir arada olduğu aydır. Bu ayda, Hz. Hüseyin ve yoldaşları için tutulan yas ve oruç: adalet, doğruluk ve mazlumların yanında olma bilincini diri tutar

Hz. Hüseyin'in yası ayrım yapmadan bütün Müslümanları bir araya getirir” dedi.

Güngör, Kerbela şehitlerini bir kez daha saygıyla andıklarını belirterek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

(Öykü ÖZKAN-Cangül ÇORLU)