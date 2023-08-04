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Uzun yıllardan beri Çorum’da müteahhitlik yapan İrfan Yaşar, özellikle de toplu işyeri yapımı konusunda önemli eserleri Çorum’a kazandırdı.

Çorum Traktörcüler Sitesi projesini hayata geçiren İrfan Yaşar, Çorum Sanayi Sitesi’nde de Hitit 19 Kooperatifi aracılığı ile de 162 ve 450 olmak üzere iki ayrı noktada 612 işyerini yaparak esnaf ve sanatkarın hizmetine sundu.

Son olarak da S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi’nde 900’e yakın işyerinin yapımını üstlenen İrfan Yaşar, ayrıca esnaf odalarına da değişiklik zamanlarda destekler sağlıyor.

Başarılı ve yardımsever iş insanının yaptığı katkılar, Çorum esnafının temsilcileri olan oda başkanları tarafından unutulmadı.

Çorum’da faaliyet gösteren 12 odanın başkanı İş İnsanı İrfan Yaşar’a verdiği destekler ve yaptığı hizmetlere karşılık olarak bir teşekkür plaketi sundular.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda bir araya gelen oda başkanları adına Yaşar’a plaketini ÇESOB önceki dönem Başkanı Yalçın Kılıç ve son seçimlerde başkan adayı olan Erdoğan Çerikçi takdim etti.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt tarafından verilen plakette, “Çorum’a ve Çorum esnafına yaptığınız hizmetler ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri yer aldı.

Plaket töreninde Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin de yer aldı.

Törende ayrıca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin tarafından da İş İnsanı İrfan Yaşar’a odaya verdiği katkılardan dolayı Türk Bayraklı bir hediye verildi.