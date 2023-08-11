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Ayşe & Nurettin Topal çiftinin kızları İrem ile TIR şoförü Bektaş & Satı Aydoğan çiftinin oğulları Alican’ın düğünü geçtiğimiz günlerde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İş Güvenliği Uzmanı olan İrem Topal ile Uzman Çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Alican Aydoğan için Çorum Öğretmenevi’nde kına gecesi düzenlendi. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde’de bulunan Taşçı Apartmanı’nda genç çift için yemek verilirken, çiftin düğünü de Çırağan Sarayı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.