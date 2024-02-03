Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından yeni bir açıklama yaptı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından Anbar’ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarında düzenlenen ve güvenlik güçleriyle sivilleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenler için başbakanın verdiği talimat doğrultusunda ülke genelindeki tüm kurumlarda 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

“85 HEDEF VURULDU”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak İslami Direnişi’nin Ürdün’de düzenlediği ve 3 ABD askerin ölümü ve 40’tan fazla askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilen operasyonda, Suriye ve Irak’ta İran devrim Muhafızları ile İran yanlısı Iraklı Şii milis gruplarına ait 85 hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi ise, ülkenin batısındaki Anbar kentindeki güvenlik güçlerini hedef alan ABD hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.