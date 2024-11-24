"BİZ BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ 28 HAZİRAN 2024'TE ÖĞRENDİK"

"2016'dan beri bunu biliyorlar" iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, soruşturmanın geçmişine yönelik bilgiler verdi.

Bakan Memişoğlu, "Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor. 15 Kasım 2016'da ben bakanlığa yazı yazıyorum. Daha sonra 'Bu soruşturma sonuçlandırılmıştır, herhangi bir suç unsuru yoktur' diye yazı geliyor. 5 Mayıs'ta biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Biz bu bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz" diye konuştu.

"YENİDOĞAN KOMİSYONU OLUŞTURULDU"

"Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk, tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik" diyen Memişoğlu, "Sadece 2024 yılında 54 bin 885 denetim yapılmış. Bunlarla ilgili daha ciddi denetim mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de Yenidoğan Komisyonu oluşturuldu. 13 Profesör ülkenin dört bir yanında yapacağı taramalar sonucunda bir rapor hazırlayacak" dedi.

"YENİDOĞAN ÇETESİ 26 NİSAN'DA ÇÖKERTİLDİ"

Yenidoğan çetesinin 26 Nisan'da çökertildiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Biz bu çetenin peşine gittik gitmeye de devam edeceğiz. Çürük elmaları ayıklayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEREĞİNİ YAPIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gereğini yapın" dediğini belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye tarihinde hiçbir zaman bir andan 10 hastane kapatılmadı. Bize gelen bilirkişi raporlarının ardından hastaneleri kapattık" diye konuştu.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

"İstifa edecek misiniz?" sorusu sorulan Bakan Memişoğlu, "Bu çeteyi yakalattığım için ortaya çıkardığım için istifamı istiyorlar herhalde. Tabii ki istifa etmeyeceğim" diye yanıt verdi.