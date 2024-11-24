İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karatay, özellikle yüksek karbonhidrat içeren gıdaların kan şekeri üzerinde zararlı etkiler yarattığını ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

"Ekmek ve Şeker, Kan Şekerini Fırlatıyor"

Canan Karatay, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı gıdaların vücut için adeta birer zehir olduğunu belirtti. "Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, gazlı içecekler gibi karbonhidrat zengini besinler vücuda girdiği an kan şekerinizi hızla yükseltir. Bu durum, pankreasın insülin hormonu salgılamasına yol açar. Ancak sürekli olarak bu tip besinlerin tüketilmesi, uzun vadede vücutta ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir." dedi.

Sağlıklı Yağların Önemi

Karatay, sağlıklı yağların insan vücudu için sayısız fayda sağladığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: "Sağlıklı yağlar vücutta yağ olarak birikmez, aksine kilo vermeye yardımcı olur. Zeytinyağı, avokado yağı, fındık yağı ve badem yağı gibi doğal yağlar, uzun süre enerji sağlar ve sizi tok tutar. Sağlıklı yağlar tüketmek, şekerli ve işlenmiş gıdalara olan bağımlılığın azalmasına da yardımcı olur."

Şeker Hastalığı Genetik Değil

Şeker hastalığına ilişkin yanlış bilinen bir gerçeği düzelten Canan Karatay, şeker hastalığının genetik olmadığını vurguladı: "Şeker hastalığı, genetik bir hastalık değildir. Bu durum, aşırı düzeyde şeker tüketiminin bir sonucudur. Aynı ailede görülmesinin sebebi, aile içinde benzer beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesidir."

İnsülin Direnci Nedir?

Karatay, insülin direncinin nedenlerine ve sonuçlarına da değindi. İnsülin direnci, kas, yağ ve karaciğer dokularının insüline karşı biyolojik tepkisinin bozulması olarak tanımlanır. Bu durum, özellikle şekerli ve karbonhidrat zengini beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. İnsülin direnci, şu hastalıklara yol açabilir:

Tip 2 diyabet

Karaciğer yağlanması

Kalp krizi

Felç

İnsülin Direncinin Nedenleri

Bol kalorili, şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi

Karbonhidrat ağırlıklı beslenme

Hareketsiz yaşam tarzı

Obezite

Hormonal bozukluklar (Hipotiroidizm, Akromegali, Cushing sendromu)

Karatay’dan Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri

Sağlıklı yağları beslenme düzeninize ekleyin.

Şeker ve unlu mamullerden uzak durun.

Düzenli olarak hareket edin ve egzersiz yapın.

Doğal gıdalar tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlıklı kaynaklardan karşılayın.

Sağlıklı yaşam için Canan Karatay’ın bu uyarılarını dikkate alarak daha bilinçli bir beslenme alışkanlığı geliştirebilirsiniz.