Şahika Çağlar’ın, geçen yıl deprem sonrası Hatay’da depremzede çocuklarla gerçekleştirdiği resim atölyesi çalışmalarından esinlenerek yaptığı 10 metrelik kolaj çalışması, Deventer Kenti Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı.

*** Serginin açılışına, Deventer Belediye Başkanı Ron Köning, Türkiye’nin Deventer Başkonsolosu Hakan Cengiz, Deventer Kütüphanesi Direktörü Alice Van Diepen ve sanatseverler katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, Başkonsolos Hakan Cengiz, Ceyhun Atıf Kansu’nun “Dünyanın bütün çiçekleri” şiirini İngilizce olarak okudu. Kütüphane Direktörü Alice Van Diepen, böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Deventer Belediye Başkanı Ron Köning, 6 Şubat’ta yaşanan büyük acıyı, kendilerinin de Hollanda’da yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek, “Hollanda’da yaşayan Türklerin acısı bizim de acımız” dedi.

Serginin açılışından sonra, Hollandalı sanatçı Hank van Glabbeck, müzik dinletisi sundu.

Halen ziyaretçilere açık olan sergi, Deventer’den sonra Hollanda’nın diğer kentlerine ve Almanya’ya da taşınacak. Sanatçı Şahika Çağlar, Deventer Kütüphanesi’nde workshop çalışmalarıyla, Hollandalı sanatseverler ve çocuklarla, acının evrenselliğini ve sanatın iyileştirici gücünü paylaşıyor.

Sergiden sağlanan gelir ve bağışlar, Hatay’da Anne-Çocuk Kültür Merkezi yapımında değerlendirilecek.