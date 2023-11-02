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İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı ikinci olağan toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumla devam ediyor. İl Özel İdaresi’nin seçimlerden önceki 850 milyonluk son bütçe taslağının görüşüldüğü Kasım ayı toplantılarına bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile devam edildi.



İl Özel İdaresi’nde iki işçinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeni ile buruk geçen toplantıda üyeler tarafından önerge teklifi verilmedi. Gündeme geçilmeden önce de İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Ercan Şahin birer konuşma yaparak elim bir kaza sonucu iki Özel İdare personelinin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Konuşmacılar merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri, arkadaşlarına sabır ve İl Özel İdaresi personeline de başsağlığı dileklerini ilettiler.

Toplantıda daha sonra kürsüye gelen İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Danlı, müdürlüklerinin 2024 yılı bütçe talebi hakkında bilgi verdi.



Bütçenin 101 milyon 496 bin 848 TL’sinin personel gideri olduğunu, memurlar, temel maaşlar, taban aylıkları, zamlar ve tazminatlar, sosyal haklar, ödül ve ikramiyeler, işçi ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları, fazla mesailer ve SGK’ye prim ödemeleri olmak üzere toplam 278 milyon 496 bin 154 TL bütçe teklifinin olduğunu söyledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı bütçe taslağı incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.