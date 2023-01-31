Antalya'da çalıştığı inşaattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Antalya'da inşaatta çalışan 48 yaşındaki Yüksel Demirci, dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çorum'un Bayat ilçesi Kalınpelit köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz işçi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

