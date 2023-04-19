Alınan bilgiye göre Dursun Dalgıç, İstanbul'da bir inşatta elektrik işleriyle uğraşırken dengesini kaybederek zemine düştü.

Dalkıç'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz usta sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

