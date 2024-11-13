Türkiye’de inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 38,93 arttı, aylık yüzde 0,57 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,68 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,32 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ