Türkiye’de inşaat maliyet endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 23,94 arttı, aylık yüzde 1,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,97 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,68 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,04 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,97 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ