Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bektaş, infaz koruma memurlarının adalet sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Mesajında, infaz koruma memurlarının gece gündüz demeden büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirten Bektaş, bu önemli görevin devletin adalet anlayışını, hukuk düzenine ve insan onuruna saygı ilkesini temsil ettiğini ifade etti.

Zorlu çalışma koşullarına rağmen görevlerini fedakârlıkla yerine getiren personelin yalnızca kurum güvenliğini sağlamakla kalmadığını dile getiren Bektaş, hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine de önemli katkılar sunduklarını kaydetti. Bektaş, bu yönüyle infaz koruma memurlarının toplumsal huzur ve güvenliğin korunmasında hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Bazı görevlerin daha fazla fedakârlık ve özveri gerektirdiğine dikkat çeken Bektaş, ceza infaz kurumlarında görev yapmanın bu sorumlulukların başında geldiğini ifade etti.

Bektaş, mesajının sonunda görevleri sırasında hayatını kaybeden personeli rahmet ve minnetle andığını, gazilere sağlık ve huzur dilediğini belirterek, tüm ceza infaz kurumu çalışanlarının 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü’nü kutladı ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi