Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, İnegölspor’la bugüne kadar tamamı 2.Lig’de olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Çorum FK, 2’isini ise İnegölspor kazanırken, Çorum FK’nın 13 golüne Bursa temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Çorum’da oynanan maçlarda İnegölspor, İnegöl’de oynanan maçlarda ise Çorum FK daha çok galibiyet aldı. Çorum FK, İnegölspor’la evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, 3 gol atıp, 4 gol yedi.

İnegöl’de oynanan 4 maçı da Çorum FK kazandı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda attığı 10 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.

(Hüseyin AŞKIN)