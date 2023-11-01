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Çorum’da ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Bayat ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Suna M. hayvanları yemlediği esnada ineğin tepmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kadın Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar meydana gelen ve yüz kısmından yaralanan Suna M., sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.