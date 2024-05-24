İMVAK’ın, İlahiyat Fakültesi ile işbirliği çerçevesinde düzenlediği konferanslar serisi, bu akşam saat 20.30’da, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nden Dr. Hüseyin Taha Topaloğlu’nun vereceği “Deizm nedir, ne değildir?” konulu konferansla devam edecek.

İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) Mütevelli Heyeti adına bir açıklama yapan E.Öğr.Gör. Ali Ilıca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yetersiz din öğretimi, sağlam akıl ve sahih nakle dayanmayan din anlatımı, rol model kabul edilen kişilerin toplum değerlerini hiçe sayan düşünce ve davranışları, medya ortamında paylaşılan popüler yaşama tarzları gibi etkenler özellikle gençlerimizde kimlik, kişilik ve inanç değerleri açısından savrulmaları beraberinde getirmektedir.”

“Her şeyi sorgulayan gençlerimiz dini konuları da tartıştığı, yorumlar getirdiği için biz onları deizmin tuzağına düşmüş olarak mı görüyoruz, yoksa değerlerimizi ve geleneklerimizi yeteri kadar anlatamadığımız için biz mi onları deizmin yıkıcı potasına yönlendiriyoruz?”