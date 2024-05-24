Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, göreve başladığı günden bu yana, klasik “mülki idare amiri” sınırları içinde kalmayan, Çorum’un sanayileşmesi, ekonomik olarak kalkınması ve her alanda gelişmesi açısından yeni fikirler oluşturan, farklı projeler ortaya koyan ve tüm il için ileri ufuklar açmaya çalışan bir idareci profili sergiliyor.

Vali Dağlı, önceki akşam gazetemizi ziyaret ederek, meslek yaşamında 54. yılını yaşayan ve adeta ömrünü Çorum’a adayan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’la bu konular üzerine görüş alışverişinde bulundu ve Yolyapar’ın sanayileşme, turizmde bölgesel kalkınma, nitelikli göç alma gibi noktalardaki heyecanına katkı sağladı.