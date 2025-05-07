Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alan CHP’li Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin yapılan imar değişiklerinde TIR, golf arabası, cenaze arabası gibi “bağış araçları” alıp almadığını sorarak, yanıtlanmasını istedi.

Yılmaz, “Belediye, bağış karşılığı mı imar düzenlemesi yapıyor? Bu konunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor” diyerek, Çorum Eczacı Odası’nın projesini bu nedenle mi geri çekmek zorunda kaldığını sordu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “Herhangi bir şekilde Aşgın ve ekibinin kör bir kuruşa tenezzül ettiği iddiası varsa burada konuşalım.

Çorum Belediyesi’nin menfaatini korumak için milletimiz bizi göreve getirmiştir. Her faaliyette acaba Çorum Belediyemize ne menfaat temin ederiz, hangi yarasını kısa sürede sarma noktasında böyle bir çalışma yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu benim vazifem. Kişisel menfaati ayağımızın altında ezmesini biliriz. Belediyemizin menfaatlerini her platformda korumaya ve imkânlar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ