Çorum Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde inşa ettiği Kadınlar Lokali’nin 11 Mayıs Pazar günü açılacağı belirtildi.

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, Kadınlar Lokali’nin de bu özel günde açılacağını duyurdu.

Gündem dışı bölümde konuşan Aşgın, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladığını belirterek, “Bu vesileyle özel bir şey yapmak istedik. Seçim vaatlerimiz arasında da bulunan Kadınlar Lokali’nin açılışını Anneler Günü’nde yapıyoruz. Şuan sosyal tesislerimiz içerisinde en büyüğü bu tesis. En güzelini kadınlarımız için Kadınlar Lokali’ni açıyoruz. 11 Mayıs saat 13.30’da Millet Bahçemizin içerisindeki yerinde açılışa tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Lokalin ismini “Gülnüş Banu Sultan” koyduklarını ifade eden Aşgın, “Kendisi, Çorum’u fetheden Melik Ahmet Gazi’nin eşi. Bu isim tarihi kayıtlarda geçiyor. Biz de bu toprakları Türk’e yurt yapan Melik Ahmet Gazi’nin muhterem eşinin ismini de lokalimize verdik” şeklinde konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR