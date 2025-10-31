Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi tarafından düzenlenen İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma ile Birlik ve Beraberlik Aşure Lokması Programı’na yoğun katılım sağlandı.

Programda Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan ile Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına aklın insan için taşıdığı büyük değeri vurgulayarak başlayan Erdal Doğan; “Akıl en büyük sermaye, akıl en büyük güç ve bizlere bahşedilen Cebrail, Cebril Emin’dir. Peygamber Efendimiz aklıydı, Cebril Emin. Sizlerin aklı da kendinize göre Cebril Emin’dir. Aklınızın değerini bilin. Yüce Allah’a şükredelim ki aklımızı bedenimizden almasın. Aklını kaybetmiş insanlar ne yaptığını bilmezler. Onun için aklımıza, gönlümüze, ruhumuza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım ve birbirimizi sevelim” dedi.

Toplumu ayrıştıran söylemlere tepki gösteren Doğan, şunları kaydetti: “Irk, renk, dil, din ayrımı yapmayalım. Hiçbir insanı dışlamayalım. Hiçbir insana hakaret etmeyelim. Küçümseyici söz kullanmayalım. Maalesef bizleri birbirimize düşürenler var. Topluma dini yanlış anlatan, toplumu ayrıştıran kim olursa olsun, ister papaz olsun, haham olsun, hoca olsun, dede olsun; ben toplumu birleştirenlerin ayak turabıyım. Ayrıştıranların karşısındayım. Bu benim babam bile olsa yazıklar olsun derim. Çünkü bu toplum birbiriyle ayrılmaz bir bütündür.”

Gençler arasında artan inanç boşluğuna da değinen Doğan, çocuklarımıza sevgiyi, dostluğu öğretemediğimizi, günümüz gençlerinin ateist ve deist olduğunu, onlara dinin doğru anlatılması ve dinin sevgi dini olduğunun öğretilmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Kerbelâ’nın anlamına değinen Erdal Doğan, Muharrem ayının yalnızca takvimsel bir süreç değil, insanlık vicdanının sınandığı bir zaman olduğuna dikkat çekti. Erdal Doğan ayrıca her yıl 10 Muharrem’de aşure dağıtılmasının tarihsel anlamla çeliştiğini de dile getirerek; “Düşünün bir komşumuz vefat etse; evde tatlı yenmez, düğün yapılmaz, müzik açılmaz. Peki Peygamber soyunun, masum çocukların, Ehlibeyt evlatlarının katledildiği günde aşure tatlısı yenilir mi? Aşure, Kerbelâ gününde matemdir, gözyaşıdır, düşünmedir” diye konuştu.

Kerbelâ’nın tüm insanlık için bir hüzün ve ibret durağı olduğuna dikkat çeken Doğan birlik ve kardeşlik vurgusu da yaptı.

Programda söz alan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ehlibeyt sevgisinin tüm Müslümanların ortak paydası olduğunu ifade etti: Kerbelâ hassasiyetine dikkat çeken Candan: “Hazreti Ali, Fatıma Ana, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hepimizin baş tacıdır. Bu topraklarda birlik içinde yaşamamız hepimizin görevidir. Kerbelâ matemdir. Bu nedenle aşure dağıtımını başka günlerde yapıyoruz. Birliğe hizmet eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerinin de katıldığı program yapılan dualar, halk âşıklarının söylediği nefesler ve birlik lokması olan aşurenin dağıtımıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi