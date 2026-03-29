İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunca AHL Park AVM’de “su verimliliği” etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin "Köklerden Geleceğe" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun stratejik bir kaynak olduğu bilinci aşılandı.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösterilerle suyun önemini vurguladı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı