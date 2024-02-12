Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıdaki beşinci maçını geride bıraktı. Kırmızı-siyahlı takım, puan olarak, ilk yarının ilk beş maçındaki performansının 1 puan gerisinde kaldı.

İlk yarının ilk 5 maçında, sırasıyla deplasmanda Tuzlaspor’u 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, sahasında Giresunspor’a 2-0 kaybettikten sonra, İzmir’de Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği’ne 1-0’lık skorla boyun eğen Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Ümraneyespor’u 3-0’la geçti.

Bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 8 gole karşılık 4 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk 5 haftasında, aynı takımlarla oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 8 Puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk 5 maçında sırasıyla, sahasında Tuzlaspor’u 2-1, deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenerken, evinde Göztepe ile 1-1, Ankara’da Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalıp, sahasında Ümraniyespor’a 1-0 kaybetti.

TUZLA’YI İKİ MAÇTA DA YENDİ

Ahlatcı Çorum FK, hem ilk yarının, hem de ikinci yarının ilk 5 haftasında, sadece Tuzlaspor’u 2 maçta da yenerken, Giresunspor’a karşı 1 yenilgi 1 galibiyet, Göztepe’ye karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik, Gençlerbirliği’ne karşı 1 yenilgi, 1 beraberlik, Ümraniyespor’a karşı ise 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

İLK YARIRIN

İLK 5 MAÇI

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 D

İKİNCİ YARININ

İLK 5 MAÇI

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1