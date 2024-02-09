Çorum İstiklal İlköğretim Okulu 1/A sınıfı öğrencileri okuma-yazma öğrendikten sonra “Okuma-yazmayı öğrendik. İlk mektubumuzu size yazdık. Sizleri çok seviyoruz, bizde polis olmak istiyoruz” ifadeleri ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a bir mektup gönderdiler.



Minik öğrencilerin mektubuna kayıtsız kalmayan Pehlivan, İstiklal İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerine ziyarette bulundu.

Pehlivan, 1/A sınıfının minik öğrencilerini verdiği çeşitli hediyelerle sevindirirken, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Pehlivan, öğrencilerin okuma-yazmayı öğrendikten sonra kendisine mektup göndermelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.