Ahlatcı Çorum FK, 3-2’lik Ankara Keçiörengücü galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

Önceki hafta, Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği’ni Çorum’da 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü bir başka Ankara ekibi Keçiörengücü’ne konuk olduğu. Kırmızı-siyahlı ekip ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı maçı 3-2 kazanmayı başararak bu sezon ilk kez üst üste iki yenilgi aldı.

Ankara Keçiörengücü ise 4-0’lık Erzurumspor yenilgisinin ardından evinde aldığı 3-2’lik Ahlatcı Çorum FK mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybetti.