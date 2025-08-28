Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026–2027 toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Buna göre memurlara ve emeklilerine hem yüzdelik artışlar hem de 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL seyyanen zam yapılacak. Zam kararlarının açıklanmasının ardından ise asgari ücret ve SSK–Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları merak konusu oldu. Uzmanlara göre yeni yılın ilk ayında asgari ücrete yüzde 20 civarında artış bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklileri için alınan karara göre:

2026 ilk yarı: Yüzde 11 zam

2026 ikinci yarı: Yüzde 7 zam

2027 ilk yarı: Yüzde 5 zam

2027 ikinci yarı: Yüzde 4 zam

Ek olarak: 2026 Ocak’ta 1.000 TL seyyanen artış

Ancak maaşların asıl seyrini, 2025 yıl sonu enflasyonu belirleyecek.

ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE MAAŞ HESAPLARI

Uzman isim Özgür Erdursun, farklı enflasyon oranlarına göre maaş senaryolarını değerlendirdi.

Enflasyon Yüzde 24 olursa:

Memur ve memur emeklilerine Yüzde 12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Yüzde 6,3 zam

En düşük SSK–Bağ-Kur maaşı 16.881 TL’den 17.945 TL’ye çıkacak

Enflasyon Yüzde 30 olursa:

Memur ve memur emeklilerine Yüzde 18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Yüzde 12 zam

En düşük SSK–Bağ-Kur maaşı 18.950 TL’ye yükselecek

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ: YÜZDE 20 ZAM

Memur ve emekli maaşlarının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Uzman tahminlerine göre 2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık Yüzde 20 oranında artış yapılacak.