Proje kapsamında, il genelinde yaklaşık 300 kadın ve erkek motosikletli kuryeye mesleki beceriler kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerin, hem iş güvenliği hem de hizmet kalitesini artırmaya yönelik olacağı, kursiyerlerin sektörde daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağı ifade edildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Çorum’da özellikle son yıllarda motosikletli kuryelere olan talep hızla arttı. Ancak bu sektörde kayıt dışı istihdam da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bizler bu projeyle hem gençlerimizi hem de mesleğe yeni girecek kadın ve erkekleri nitelikli hale getirerek kayıt dışılığı azaltmak, istihdamı artırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 kursiyerimize verilecek eğitimlerle hem iş güvenliği sağlanacak hem de hizmet kalitesi yükselecek. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu da projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Çorum’da hızla büyüyen sektörlerden biri de paket taşımacılığı. Bu alanda görev yapan motosikletli kuryelerin çoğu ya kayıt dışı çalışıyor ya da mesleğe yeni adım attığı için yeterli donanıma sahip olamıyor. ÇESOB’un hazırladığı bu proje sayesinde kuryelerimizi mesleki eğitimden geçirerek güvenli, bilinçli ve donanımlı bir şekilde sektöre kazandıracağız. Böylece hem iş kazalarının önüne geçilecek hem de gençlerimizin istihdama katılımı kolaylaşacak. İŞKUR olarak her türlü desteği vermeye hazırız.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ