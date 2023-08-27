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Galibiyetten ötürü Çorum FK’ya tebrik eden ve yenilgi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Kokovic, “Maça iyi başlayamadık. İlk dakikada kişisel bir hatadan kaynaklanan gol yedik. Bu takım olarak enerjimizi çok fazla aşağıya doğru çekti. Daha sonra ikinci şutla rakibimiz ikinci golü buldu. Daha sonra 2-0'dan geri dönmek zor oldu bizim için.

Mücadele ettik fakat bunu gerçekleştiremedik. Gerçekten şu anda ben büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ve bütün takım olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü taraftarlarımıza bugün galibiyeti hediye edemedik. Onlar bugün her zaman olduğu gibi mükemmel bir şekilde bizi desteklediler. Fakat biz onlara hak ettikleri galibiyeti veremedik” şeklinde konuştu.