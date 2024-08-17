Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna giren Ahlatcı Çorum FK, yarın akşam İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. İlk maçını kaybeden Çorum ekibi, Karagümrük’ü yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Geçen sezon play-off yarı finali oynama başarısı gösteren Ahlatcı Çorum FK, bu sezona İstanbul deplasmanında aldığı 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladı. Farklı skorun yanında sergilenen futbol umut verici bulunmayarak eleştirildi. Karagümrük maçına eleştiri oklarının altında hazırlanan Ahlatcı Çorum FK’da hedef mutlak galibiyet. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik patron Serkan Özbalta tüm hesapları 3 puan üzerine yaptı.

İlk galibiyetini almayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK’da kart cezalısı Tunahan Ergül’ün yanı sıra sakatlıkları süren Ozan Sol, Atakan Cangöz, Suat Kaya ve Kabongo Kasongo takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Geçen sezon Süper Lig’den düşen Fatih Karagümrük ise bu sezona şampiyonluğun güçlü adaylarından Amed Sportif Faaliyetler maçıyla başladı. İstanbul ekibi, sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, futbolu eleştirildi.

Puansız Ahlatcı Çorum FK ile 1 puanlı Fatih Karagümrük arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak zorluk derecesi yüksek maçı Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Gürcan Hasova düdük çalacak. Saat 19.15’te başlayacak karşılaşmada Gürcan Hasova’nın yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ve Sivas bölgesinden Haydar Avcı yapacak. Aydın bölgesinden Eren Özyemişcioğlu ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.