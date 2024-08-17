Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonunun 2.hafta maçında yarın akşam İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 416.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 415 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip 3’ü hükmen olmak üzere 181 galibiyet, 111 beraberlik, 123 yenilgi aldı ve 654 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda attığı 597 gole karşılık 438 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, 415 maçın 206’ını sahasında oynarken, 108 galibiyet, 54 beraberlik, 44 yenilgi alıp 378 puan topladı. Çorum temsilcisi attığı 343 gole karşılık kalesinde 196 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynadığı 209 maçta ise 73 galibiyet, 57 beraberlik, 79 yenilgi alıp 276 puan topladı. Rakip fileleri 254 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip kalesinde 242 gol gördü.