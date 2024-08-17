Ahlatcı Çorum FK'nın da mücadele ettiği Trandyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nin ilk haftasında, 10 Ağustos'ta Pendikspor'la oynaması gereken maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'un durumu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor'u müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen yenik sayıp 3 puanını da sildi.

EROK MAÇI ERTELENDİ

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'un bugün Esenler Erokspor'la Spoint Ümraniye Stadı'nda oynaması gereken Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 2.hafta maçı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararı, Malatya temsilcisinin lige katılacağı şeklinde yorumlandı. Malatyaspor lige katılması halinde -3 puanla devam edecek.

Editör: HABER MERKEZİ