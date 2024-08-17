Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Hüseyin Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemil Çağlar'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Hüseyin Şahin'e bir "hayırlı olsun" ziyareti TÜFAD'dan geldi. Başkan Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Eğer, Hayrettin Karaca, Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Yetgin Özbey'den oluşan heyet, Şahin'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Şahin, TÜFAD heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA