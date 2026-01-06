Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK,ilk yarıda topladığı 28 puanın 9’unu ilk 7’deki takımlardan, 10’unu ise düşme hattındaki takımlardan aldı.

SÜPER LİG POTASINDAN 6 PUAN

Sezonun ilk yarısını 32 puanla 6.sırada tamamlayan Arca Çorum FK, ilk 2 sırada yer alan ve Süper Lig’e direkt yükselme potasında bulunan Amed Sportif Faaliyetler ve Pendikspor’u yendi. Kırmızı-siyahlı ekip, 39 puanlı lider Amed’i sezonun ilk hafta maçında, Çorum’da 2-0 yenerken, 16.haftada konuk ettiği İstanbul temsilcisi Pendikspor’u da yine 2-0’la geçti.

PLAY-OFF POTASINDAN 3 PUAN

Arca Çorum FK, play-off potasında yer alan takımlarla oynadığı 4 maçta ise 3 puan alabildi. Tek galibiyetinde, 13.haftada konuk ettiği Iğdır FK’yı 3-1 yenen Arca Çorum FK, 3 maçta da yenildi. Çorum temsilcisi, bu 3 maçı da deplasmanda oynarken, Esenler Erokspor’a 3-1, Bodrum FK’ya 4-0, Erzurumspor’a ise 1-0 kaybetti.

DÜŞME HATTINDAN 10 PUAN

Arca Çorum FK, son 4 sırayı alarak düşme potasında bulunan takımlara karşı ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tek puan kaybında, İstanbul’da Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0, Hatayspor’u 4-1, evinde de Sarıyer’i 2-1 yendi.